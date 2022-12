Uruguay, Alonso su Araujo: «Decido io se gioca, non il Barcellona»

Le parole del ct dell’Uruguay Alonso: «Su Araujo l’ultima parola è la mia, non del Barcellona: se sta bene gioca»

Diego Alonso, ct dell’Uruguay, ha parlato in conferenza stampa della situazione di Ronald Araujo, difensore del Barcellona arrivato non al top della forma a Qatar 2022 e che, secondo quanto dicono i blaugrana, dovrebbe essere preservato in questa fase della competizione. Di seguito le sue parole.

«L’accordo che abbiamo firmato è diverso da quello che sta dicendo il presidente del Barcellona. Se Araujo giocherà dipenderà sempre da me in primis e dall’accordo fatto con i blaugrana. Quando starà bene, il giocatore sarà disponibile e, in caso di disaccordo, deciderà una terza parte. Questo è l’accordo. Il calciatore è comunque ancora in fase di recupero, non possiamo fissare una data, è una questione medica. In generale sappiamo comunque quanto sia importante la partita di domani, serve ritrovare la fiducia che avevamo prima del Mondiale. Domani, se Dio vorrà, potremo parlare di un eventuale ottavo contro il Brasile, oggi no. Ho fiducia nei giocatori».