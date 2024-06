Uruguay-Panama: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

All’Hard Rock Stadium l’incontro della Copa America Uruguay-Panama: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Hard Rock Stadium di Miami va in scena la partita della Copa America tra Uruguay-Panama, primo turno del girone C. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Uruguay-Panama, le probabili formazioni

URUGUAY (4-2-3-1): Rochet; Olivera, Gimenez, R.Araujo, Nandez; Ugarte, Bentancur; de Arrascaeta, Valverde, Pellistri; Nunez.

PANAMA (4-3-3): Mejia; Davis, Cordoba, Miller, Murillo; Carrasquilla, Godoy, Ayarza; Puma, Fajardo, Barcenas.

Uruguay-Panama: orario e dove vederla in tv

Uruguay-Panama si gioca alle ore 3 di lunedì 24 giugno. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su SportItalia e su Mola Tv. Per vedere la partita in streaming sarà disponibile sull’app ed il sito di SportItalia per tutti e su Mola Tv per gli abbonati.