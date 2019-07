Uruguay-Perù: Suarez, Cavani e il doppio 9

Edinson Cavani e Luis Suarez hanno composto il doppio centravanti dell’Uruguay di Tabarez. Analisi tattica

Il 442 dell’Uruguay di Tabarez si è contraddistinto in questa Copa America per l’utilizzo del doppio centravanti, con Suarez e Cavani che hanno agito come tandem offensivo. Nonostante l’elevato valore dei due, questa soluzione tattica non è sempre facile da adottare. Si rischia di essere piatti, con nessuno che viene incontro.

Un esempio nella slide sopra, con loro due eccessivamente vicini tra loro e solo De Arrascaeta che si fa trovare tra le linee.