USA, Berhalter promuove Pulisic: «Un leader altruista. Ecco come aiuta la squadra»

Le parole di Gregg Berhalter, commissario tecnico degli USA, sul ruolo di Christian Pulisic nella nazionale a Stelle e Strisce

Gregg Berhalter ha parlato in conferenza stampa del ruolo di Christian Pulisic nella nazionale degli USA. Il calciatore rossonero è secondo il ct americano il vero leader della squadra. di seguito le sue parole.

«È un leader altruista. Va in campo, compete e lavora duramente, e questo aiuta la squadra. Se poi si aggiunge il fatto che è molto abile e può fare giocate in attacco, è una grande combinazione. Per me è stata una prestazione eccezionale quella che ha fatto contro la Bolivia»