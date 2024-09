Francia Italia, Vaciago COMMENTA: «Tonali e altri 4 giocatori a livello della Francia, l’Italia riparta da LORO»

Francia Italia, Vaciago COMMENTA così nel suo editoriale: «Tonali e altri 4 giocatori a livello della Francia, l’Italia riparta da loro»

Guido Vaciago, nel suo editoriale per Tuttosport, ha analizzato la vittoria di ieri dell’Italia contro la Francia al Parco dei Principi in ottica futura: per lui la Nazionale deve ripartire da quei 5 giocatori. Ecco chi sono:

ANALISI – «Ci sono cinque giocatori che hanno un livello pari ai più forti della fortissima Francia: Donnarumma, Calafiori, Dimarco, Tonali e Cambiaso (e merita una menzione la prestazione di Ricci). Non è poco per ricostruire qualcosa di solido, visto che si tratta di giovani o maturi, non certo calciatori in parabola discendente».