Vaciago: «Caso ultras Inter e Milan? Sapevamo già TUTTO, via il MARCIO dalle curve»

Le parole di Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, sul caso che vede coinvolti gli ultras di Inter e Milan. Tutti i dettagli in merito

Guido Vaciago, nel suo editoriale su Tuttosport, ha analizzato il caso che vede coinvolti gli ultras di Inter e Milan.

NESSUNA SORPRESA – «Nessuno si stupisca, vi prego. Perché lo sappiamo tutti da molto tempo che in molte curve si è infiltrata la malavita organizzata, purtroppo anche quella più brutta, di stampo mafioso».

IL CASO E DIFFERENZE CON LAZIO E JUVE – «Intorno alle curve si possono mettere in piedi business molto remunerativi e perché le curve sono un territorio senza legge, due fattori che attraggono in modo fatale la delinquenza. I club hanno subito e, in parte, hanno voluto subire. Non è facile denunciare, non raccontiamoci balle per fare retorica e prima di giudicare mettiamoci sempre nei panni del ricattato. Però, per quanto difficile, c’è chi l’ha fatto, c’è chi al ricatto non si è piegato. Come la Lazio di Lotito o come la Juventus, anche a costo di pagarne le conseguenze».

CONSIGLIO – «È arrivato il momento che tutto il calcio si ribelli, che si sottragga all’estorsione di biglietti e favori, collaborando con la giustizia per difendere i tifosi veri. Il calcio deve reagire e scrollarsi di dosso il marcio. Una buona occasione per andare fino in fondo e restituire gli stadi, curve comprese, a chi il calcio lo ama veramente».