Vagnati: «Lite con Juric? Lui vorrebbe i calciatori il prima possibile. Poi ci siamo abbracciati»

Vagnati: «Lite con Juric? Succede quando si vogliono far le cose bene. Poi ci siamo abbracciati». Le parole del ds del Torino

Davide Vagnati, ds del Torino, ha commentato così a Sky Sport le immagini della violenta lite con Juric.

«Non è stata una cosa bella da vedere, ma quando due persone ci tengono a fare le cose per bene, succede. Il mister vorrebbe i calciatori il prima possibile, la società sta facendo il possibile, in un mercato difficile. Finita la lite ci siamo abbracciati, siamo due persone vere che si dicono le cose in faccia. Ripartiamo per fare le cose bene, abbiamo un grande allenatore. L’“io ti ho difeso”? Mah, a volte durante una lite si dicono anche cose che non si pensano».