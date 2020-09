Vagnati: «Torreira? Il nuovo regista non è una priorità»

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Fiorentina

OBIETTIVI – «Inutile ora fare proclami, non mi è mai piaciuto. Abbiamo cambiato il progetto tecnico-tattico. Non dobbiamo avere alibi ma serve lavorare quotidianamente per raggiungere un buon livello perché la squadra ha dei valori».

TORREIRA – «Sicuramente all’inizio della stagione avevamo idee. Ma nel corso di questo mese il mister ha avuto modo di valutare i giocatori. Ha grande rispetto e stima per quel che sta facendo Rincon quindi il regista non è una priorità assoluta. Valuteremo nel prosieguo del mercato ma per ora siamo contenti di Tomas. La stagione scorsa è stata totalmente negativa che in condizioni economiche normali sarebbe stato normale immaginare moltissimi movimenti. Alla fine, per ora, sono andati via solo due giocatori».