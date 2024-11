Dana Valencia, la società spagnola donerà l’intero incasso in beneficenza. Il comunicato UFFICIALE

Dana Valencia, la società spagnola donerà l’intero incasso per aiutare le persone colpite dopo l’alluvione. Il comunicato ufficiale

A fronte della situazione del DANA a Valencia, la società di calcio ha voluto inaugurare questa iniziativa per aiutare la sua città, sfruttando l’incasso contro il Real Betis. Ecco il comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO UFFICIALE – Il Valencia donerà il 100% dell’incasso della partita contro il Real Betis per aiutare il ritorno dell’attività sportiva ed educativa per i ragazzi e le ragazze colpiti dalla DANA. Puoi partecipare anche tu con una donazione al progetto SOLIDARITY ZERO ROW che il Club attiva attraverso la Fondazione VCF.