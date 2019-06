Il Valencia cerca il sostituto di Rodrigo, in partenza. Il nome che piace è Maxi Gomez del Celta Vigo. Le ultime

Il profilo di Rodrigo è corteggiatissimo sul mercato, tanto che il Valencia ha già iniziato a cercare un sostituto. Come spiega Marca, il club spagnolo ha individuato il giocatore ideale per sostituire il partente attaccante in Maxi Gomez.

Il giocatore del Celta Vigo piace molto in casa Valencia e avrebbe già dato il suo ok al trasferimento: l’attaccante ha una clausola di 50 milioni.