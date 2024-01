Valentin Carboni, l’agente: «Ecco a chi l’avevo proposto»

Valentin Carboni, il retroscena di calciomercato dell’agente sull’argentino del Monza in prestito dall’Inter

Rivelazione a sorpresa da parte di Luca Nigriello, agente FIFA, riguardo un retroscena del calciomercato del Milan: ai rossoneri in passato era stato proposto Valentin Carboni. Il talento argentino classe 2005 di proprietà dell’Inter sta esplodendo in questa stagione in prestito al Monza sotto la guida di Raffaele Palladino. Ecco le dichiarazioni del procuratore ai microfoni di TV Play.

LE PAROLE – «Prima di portare Valentin al Catania, dove ho approfittato che il papà aveva giocato lì, l’avevo proposto anche al Napoli che però ha bocciato l’idea di portare tutta la famiglia in Italia perché non è facile strapparli dall’Argentina. Ho parlato anche col Milan ma alla fine l’Inter è stata quella che ha accelerato le cose e ha preso il ragazzo».