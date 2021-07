Valore di Barella alle stelle dopo l’Europeo: Inter lo valuta 60 milioni

La vetrina di Euro 2020 fa schizzare anche il valore di Nicolò Barella: l’Inter vuole blindare il suo gioiello

Schizza il valore del cartellino degli eroi azzurri dopo l’impresa ad Euro 2020. Tra questi c’è anche Nicolò Barella, con la Gazzetta dello Sport che valuta intorno ai 60 milioni di euro il valore del pilastro dell’Inter.

Qualche big d’Europa potrebbe tentare l’assalto all’ex centrocampista del Cagliari, ma l’intenzione del club campione d’Italia è chiara: blindare Barella in nerazzurro ancora per tanti anni. L’Inter non vuol sentir parlare di cessione e l’intenzione è quella di accontentare il giocatore con un sensibile ritocco d’ingaggio rispetto ai 2,5 milioni che percepisce adesso fino al 2024.