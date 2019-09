Barcellona, Valverde: «Crisi? Dobbiamo stare calmi e tornare a vincere» – VIDEO

Ernesto Valverde ha parlato al termine della partita persa dal suo Barcellona contro il Granada. Le sue parole

Il Barcellona deve rialzarsi dopo la fragorosa caduta contro il Granada. Occasione migliore non poteva capitare nell’impegno infrasettimanale contro il Villareal. Valverde in conferenza stampa ha predicato calma e sangue freddo.

CRISI – «Dobbiamo superare una certa situazione, ma non credo che siamo in crisi, è una cosa che scrive la stampa ma per me non è così. Intanto pensiamo a prenderci questi tre punti, anche se il Villarreal ci complica sempre le cose, ha giocatori rapidi e di qualità. Contro di noi l’anno scorso fece un partitone»