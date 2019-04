L’Inter potrebbe pescare dall’Ajax. Il club nerazzurro ha messo nel mirino Tagliafico e van de Beek dei Lancieri

Anche l’Inter ha messo gli occhi sui talenti dell’Ajax. Impossibile per i ragazzi di Ten Hag passare inosservati dopo aver stupito il mondo. Prima il Real Madrid, poi la Juventus e ora la semifinale con il Tottenham. De Jong è già del Barcellona, De Ligt potrebbe esserlo a breve ma nell’Ajax ci sono altri talenti che si sono messi in luce come ad esempio Donny van de Beek, soprannominato MaraDonny ai tempi del settore giovanile. Il centrocampista 22enne dell’Ajax, nel mirino in passato del Milan, potrebbe sbarcare in Italia, ma sull’altra sponda dei Navigli.

Secondo Il Corriere dello Sport, il centrocampista totale dell’Ajax, abile a giocare da centrocampista e da trequartista, potrebbe diventare importante per Spalletti. Il giocatore poteva essere preso per 25 milioni, ora si parla di almeno 50 milioni di euro. Altro profilo che potrebbe fare al caso dei nerazzurri quello dell’argentino Nicolas Tagliafico. Il laterale mancino piace all’Inter. Il club nerazzurro acquisterà un nuovo terzino sinistro e anche il giocatore argentino dell’Ajax è finito nel mirino dei nerazzurri. Marotta ha preso appunti dopo Juventus-Ajax: nel mirino dei nerazzurri i gioielli Tagliafico e van de Beek.