Van Gaal su De Ligt: «Sarà capitano, ho fiducia in lui». Le dichiarazioni del ct dell’Olanda

Louis Van Gaal, ct dell’Olanda, ha parlato in conferenza stampa di Matthijs de Ligt. Le dichiarazioni sul difensore bianconero.

DE LIGT CAPITANO – «Questa è una scelta consapevole. Le altre scelte prima erano dei precedenti allenatori della nazionale e dei giocatori. Se nomino De Ligt capitano non è per niente. Ho molta fiducia in lui».