La conferenza stampa di Paolo Vanoli dopo Cagliari Torino, l’intervista completa del tecnico granata ai margini del match valido per l’8ª di Serie A

Quella tra Cagliari Torino è stata senz’ombra di dubbio una delle partite più combattute e per certi versi divertenti di questo avvio di Serie A. Alla fine però, la sfida valida per la giornata numero 8 del massimo campionato italiano, se l’è aggiudicata la formazione allenata da Davide Nicola. I padroni di casa hanno infatti ribaltato gli avversari guidati da Paolo Vanoli, sfruttando (oltre l’emotività offerta dal pubblico amico), i cambi in proprio possesso e forse anche qualche assenza di troppo tra le fila dei piemontesi. Il secondo tempo, non a caso, è stato diametralmente opposto rispetto a quanto palesato nella prima frazione e questo ha pesato in maniera decisiva nell’economia della sfida.

Lo sa bene proprio Vanoli, immortalato dalle telecamere indubbiamente amareggiato nel sottopassaggio che rientra negli spogliatoi dell’Unipol Domus. A breve l’allenatore ex Venezia interverrà in conferenza stampa, per fotografare dinanzi ai cronisti riuniti la propria visione di Cagliari Torino. Di seguito l’intervista completa di Paolo Vanoli:

La conferenza stampa di Paolo Vanoli:

TROPPE OCCASIONI REGALATE – «Indubbiamente. Avevo chiesto ai miei di fare una grande prestazione e loro ci hanno provato. Hanno giocato a calcio e mi spiace…perchè i dettagli fanno la differenza. Stiamo facendo un percorso nuovo e questa sarebbe servita una partita importante per capire come avremmo risposto all’assenza di Zapata. Dobbiamo migliorare la fase difensiva…ora concediamo troppo».

CAMBIO MODULO – «Ho sempre creduto che non picchi la testa contro il muro se le cose non dovessero andare bene. Oggi siamo stati puniti dagli episodi, dobbiamo imparare a marcare l’avversario. Questo a prescindere dagli elementi. Fino ad ora la squadra ha dimostrato il suo valore, sarei stato più preoccupato qualora oggi non ci fosse stata la prestazione».

IN PASSATO ACCOSTATO AL CAGLIARI – «Conosco molto bene Bonato. Mi ha fatto piacere leggere le voci su un mio arrivo a Cagliari. La mia scelta è stata Torino, questo è quanto. Oggi mi aspettavo un Cagliari così bello e compatto. Ad un certo punto si è posto a specchio rispetto a noi».

SANABRIA OTTIMO – «Bisogna fargli solo i complimenti per il suo lavoro, ma anche Adams. Ma anche loro devono cercare di essere più concreti».