Vanoli come Mou: espulso si scaglia contro Serra

Tornato ad arbitrare dopo il deferimento c’è nuova polemica attorno a Serra, Vanoli dopo esser stato ammonito viene espulso dal direttore di gara

Trattenuto a forza dai collaboratori, il tecnico del Venezia è stato poi accompagnato fuori dagli stessi. Una reazione alla Mourinho come era stata in quel Cremonese-Roma, con protagonista lo stesso Serra. Vanoli ha poi commentato: “Ho preso l’occasione per dire al quarto uomo che il loro portiere continuava ad andare a prendere tempo. In Inghilterra, quando il portiere perde tempo, viene ammonito, qui invece si offendono e vieni ammonito tu. O si vuole collaborazione o no; magari gliel’ho detto con toni veementi, ma il loro portiere continuava a perdere tempo. Non si può dire nulla ora; è già la seconda volta che chiedo qualcosa al quarto uomo e vengo ammonito“.