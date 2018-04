Varane, dal rischio carrozzina alle liti con Higuain in allenamento: ecco “Don Limpio”

Il difensore blanco, Raphael Varane, ha rischiato di perdere l’uso delle gambe da piccolo e su Higuain dice: «In allenamento lo picchiavo»

In Spagna i tifosi del Real Madrid lo hanno ribattezzato “Don Limpio” per fare il verso alla versione spagnola dello spot italiano del detersivo «mastro lindo» e sottolineare la pulizia stilistica e la correttezza dei suoi interventi difensivi ma Raphael Varane ha seriamente rischiato di non indossare mai più degli scarpini da calcio. Varane, oggi 25enne, originario della Martinica come Herny, Witsel e Zebina è uno dei migliori difensori centrali al mondo, ma quando aveva 6 anni sembrava non esserci spazio per il gioco del calcio praticato ad altissimi livelli, semmai per una sedia a rotelle. Il piccolo Raphael soffriva infatti della sindrome di Osgood-Schlatter, una patologia che tende a sbriciolare le ginocchia e a costringere chi ne soffre a convivere con dolori lancinanti alle ossa anche per poter semplicemente camminare.

Eppure il centrale delle merengues non si è mai dato per vinto, sapeva o sperava che con il trascorrere degli anni la malattia, che colpisce soprattutto l’infanzia, sarebbe svanita. Per esorcizzarla decise di praticare sia rugby che calcio: «Alla fine ho scelto il pallone perché ipnotizzato dai risultati della Francia di quegli anni. Ma nella mia piccola cittadina di Hellemmes ero tesserato per entrambe le squadre». Varane sognava di emulare le gesta di Laurent Blanc, il suo idolo, e oggi l’accostamento diventa naturale anche se in Spagna preferiscono paragonarlo a Hierro. Varane svela un’altro aneddoto della sua giovane carriera, quando era appena arrivato a Madrid: «Utilizzavo le maniere forti per fermare Higuain persino in allenamento. Quando c’è qualcosa in palio diventa ancora più letale», spiega alla stampa madrilena. Stasera si ritroveranno uno di fronte all’altro, con in palio una semifinale di Champions, chissà se Varane avrà affilato gli scarpini in vista del Pipita.