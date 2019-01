Peter Parker all’allenamento del Leicester City nei panni del supereroe Spider-Man? Grande sorpresa sul volto del tecnico delle Foxes Claude Puel e dei giocatori quando un uomo si è presentato all’allenamento vestito da Uomo Ragno. Presto però tutti si sono resi conto che autore della bizzarra trovata, incluso tentativo (non riuscito) di spaventare il gruppo, altri non era che il loro compagno di squadra Jamie Vardy, uno dei grandi protagonisti della Premier League vinta nel 2016.

L’attaccante, che in questa stagione ha realizzato finora 7 reti in 18 presenze in Premier, ha svolto l’intera seduta nei panni del noto supereroe, previo nulla osta dello stesso Puel. Al termine dell’allenamento, il tecnico ha poi commentato col sorriso la simpatica trovata del suo giocatore, ricollegando il tutto al momento difficile delle Foxes, che hanno bisogno di un 2019 importante sotto il profilo dei risultati per qualificarsi alle prossime coppe europee: «Abbiamo bisogno del nostro supereroe. – ha dichiarato il tecnico francese – Travestendosi da Spider-Man, Vardy ha portato un po’ di sorrisi a tutti. I ragazzi avevano un giorno di riposo ieri e sono tornati con un sorriso».

CP: “We need our superhero. He dressed up, and I think it was a good smile this morning. They had a day off yesterday and came back with a smile.” #WolLei pic.twitter.com/rQj337TkoX

— Leicester City (@LCFC) January 17, 2019