Vendita biglietti Liverpool-Roma: info, prezzi e dove acquistarli

Biglietti Liverpool-Roma, andata semifinale Champions League: info sulle fasi di vendita, prezzi e dove acquistarli

Sale la febbre per Liverpool-Roma, semifinale d’andata della Champions League 2017-2018 che si disputerà il prossimo 24 aprile ad Anfield Road, con calcio d’inizio alle ore 20:45 (le ore 19:45 locali). Nella giornata di oggi la Roma sul proprio sito ufficiale ha reso note fasi e modalità di vendita dei biglietti per i propri sostenitori.

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI – I biglietti per la semifinale d’andata di Champions League Liverpool-Roma saranno messi in vendita esclusivamente presso l’As Roma Store di via del Corso.

IL PREZZO DEI BIGLIETTI – I tifosi che vorranno seguire in trasferta la Roma nella gara contro il Liverpool ad Anfield Road senza accontentarsi di sostenerla all’Olimpico (leggi anche: VENDITA BIGLIETTI ROMA-LIVERPOOL) dovranno mettere in conto una spesa di 56 euro a biglietto (48 sterline). Sarà possibile acquistare un massimo di 4 tagliandi a persone.

LE FASI DI VENDITA – Passiamo adesso alle fasi di vendita dei biglietti per Liverpool-Roma del 24 aprile che, come si legge sul sito giallorosso, saranno 3: fase preliminare, fase 1 e fase 2. La fase preliminare si caratterizzerà per la prevendita dei biglietti con diritto di prelazione per i soli possessori di biglietto d’ingresso per la gara Qarabag-Roma del 27-9 (con allegato titolo di viaggio per Baku o visto d’ingresso) e almeno 3 biglietti su 4 per le gare Chelsea-Roma, Atletico-Roma, Shakhtar-Roma e Barcellona-Roma. Insomma, un modo per premiare chi ha seguito la squadra anche nelle trasferte precedenti. Questa fese durerà dalle ore 16.00 di martedì 17 aprile fino alle 19.00 di mercoledì 18 aprile. L’acquirente dovrà consegnare all’operatore una fotocopia di tutta la documentazione (biglietto partita, titolo di viaggio o visto d’ingresso nel caso dell’Azerbaijan.

La fase 1 riguarderà invece i soli possessori di almeno 3 biglietti su 4 per le gare Chelsea-Roma, Atletico-Roma, Shakhtar-Roma e Barcellona-Roma e di entrambi gli abbonamenti di campionato e 3 gare UCL 2017/18. Questa fase sarà in vigore dalle ore 7.00 alle 19.00 di giovedì 19 aprile. In questo caso all’operatore sarà necessario consegnare una fotocopia di entrambi gli abbonamenti (Tessera Privilege + segnaposti o AS Roma Club home) e dei tagliandi.

La fase 2, cioè l’ultima, sarà anche quella di vendita libera dei biglietti rimasti invenduti nella fase preliminare e nella fase 1. In questo caso basterà presentare all’operatore un valido documento d’identità per ogni biglietto acquistato.

Nel comunicato la Roma «raccomanda a tutti i propri tifosi di astenersi dal tentare di acquistare tagliandi in circuiti o canali diversi da quello ufficiale sopra indicato. L’AS Roma inoltre, raccomanda a tutti i propri tifosi di non recarsi a Liverpool per la gara senza essere già in possesso del biglietto d’ingresso dello stadio. Su indicazione delle autorità inglesi, si raccomanda ai tifosi in partenza di portare con se’ il passaporto. questo faciliterà le operazioni di controllo e ingresso nel Regno Unito. L’eventuale esibizione della carta d’identità potrebbe rallentare tali operazioni e allungare i tempi d’attesa».