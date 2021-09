Venezia, Aramu: «Serie A difficile ma sappiamo di avere potenzialità per risalire»

Mattia Aramu ha parlato in conferenza stampa: queste le parole del numero 10 del Venezia sull’avvio di campionato dei lagunari

AMALGAMA DA TROVARE – «Stiamo lavorando proprio su questo, al ricompattarci dopo l’anno scorso. Sapevamo ci sarebbe voluto tempo perché abbiamo diversi elementi nuovi, ora però sta a noi farli entrare sempre più dentro la squadra. La Serie A è difficile, dobbiamo metterci prima noi e poi loro nella giusta mentalità per raggiungere l’obiettivo».

EMPOLI – «Sappiamo che sarà un match importante perché anche l’Empoli gioca per la salvezza, parlare di scontro diretto è prematuro perché c’è quasi tutto il campionato ancora davanti, ma è una gara dove sicuramente daremo l’anima e metteremo in campo tutte le forze possibili perché è quello che dobbiamo fare per raggiungere l’obiettivo prefissato a inizio stagione».

MORALE – «Sicuramente è un morale così così perché sappiamo che col Brescia abbiamo toccato il fondo, ma sappiamo di avere potenzialità per risalire. Il campionato è difficile e lo sanno tutti, con la forza del gruppo dobbiamo riuscire ad andare avanti, sabato sarà importante per il nostro cammino, portare tre punti a casa da Empoli o un risultato positivo sarebbe un passo importante anche in ottica salvezza».