Venezia, Crnigoj: «Possiamo fare qualcosa di importante. Vogliamo la salvezza»

Il centrocampista del Venezia Crnigoj ha parlato in conferenza stampa

Domen Crnigoj, centrocampista del Venezia, in conferenza stampa ha parlato della prima parte di stagione dei lagunari e degli obiettivi della squadra.

SALVEZZA – «Stiamo andando abbastanza bene, ottenendo tanti punti. Il nostro desiderio è quello di salvarci il più in fretta possibile ma non dipende solo da noi. Siamo ancora a inizio stagione, ma si vede anche nell’entusiasmo delle persone allo stadio, possiamo fare qualcosa di importante quest’anno. Le mie prestazioni sono ancora un po’ altalenanti, ma voglio migliorare».

INTER E ATALANTA – «Con l’Atalanta è stata molto dura e si è visto anche dal risultato finale. Contro l’Inter però fino all’ultimo minuto eravamo in partita, nel secondo tempo li abbiamo attaccati, ma non abbiamo avuto qualità e fortuna per fare gol. Dispiace un po’, nessuno si aspettava vittorie in queste due gare, ma nessuno si aspettava neanche la vittoria contro la Roma per esempio. In queste partite con squadre così forti i punti li abbiamo fatti in casa, questo vuol dire qualcosa, in tutte le partite noi vogliamo vincere e poi vediamo come andrà».

DERBY VERONA – «Col Verona sarà una partita simile a quello che è stata con Inter e Atalanta, sono aggressivi, sono cambiati un po’ rispetto all’anno scorso quando li abbiamo messi in difficoltà in coppa. In casa dobbiamo dare qualcosa di più, dovranno ammazzarci per prendere i punti, spero che con queste nostre qualità verranno anche i risultati positivi».