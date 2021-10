Venezia, intervento ok per Fiordilino: un mese di stop

Con un comunicato ufficiale, il Venezia ha fatto il punto sulle condizioni di Luca Fiordilino, operato nella giornata di oggi

Luca Fiordilino è stato operato oggi. Lo comunica il Venezia tramite i propri canali ufficiali.

COMUNICATO – «Luca Fiordilino è stato sottoposto oggi ad un intervento chirurgico per sports hernia bilaterale. L’intervento eseguito in videolaparoscopia dal Dott. Sansonetti a Milano è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono valutati in 4-6 settimane».