Veretout: «Il nuovo modulo pensato da Fonseca è ottimo per noi»

Jordan Veretout ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match contro la Fiorentina. Le sue parole

Jordan Veretout ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match contro la Fiorentina. Le sue parole riportate da Tmw.

«Il nuovo sistema di gioco è buono per la squadra. Fonseca ha fatto la difesa a cinque. Noi lavoriamo per questo modulo ogni giorno, dobbiamo fare il meglio sul campo per fare risultato. Con la Fiorentina sarà una gara difficile, viene da sei partite senza sconfitte. Bisogna pensare a stasera, poi guarderemo alla gara col Siviglia»