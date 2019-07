Veretout è un nuovo giocatore della Roma. Il francese può rendere più efficiente la fase di non possesso di Fonseca

Jordan Veretout può dare molto alla Roma di Fonseca. Oltre alle qualità in fase di impostazione, nel 4231 di Paulo Fonseca saranno molto importanti le sue doti difensive. Il francese ha grande dinamismo, è molto bravo nel coprire ampie porzioni di campo e nell’andare a riaggredire.

Insomma, contando che le squadre di Fonseca mantengono un baricentro alto, sono importanti profili in grado di difendere in avanti. Il francese può quindi aumentare intensità ed efficacia della fase di non possesso giallorossa.