Verona, Casale: «Impressionato da Rafael Leao. Bonucci e Skriniar due ispirazioni»

Le parole di Casale: «Impressionato da Rafael Leao. Bonucci e Skriniar due ispirazioni»

Ecco le parole di Nicolò Casale, difensore dell’Hellas Verona, ai microfoni Tuttomercatoweb:

GIOCATORE AFFRONTATO PIU’ DIFFICILE DA MARCARE – «Rafael Leao del Milan. Ha fisico ma ha un’esplosività nei primi metri che fa paura, mi ha impressionato a San Siro, più di ogni altro».

MODELLO DI ISPIRAZIONE – «Negli anni scorsi sono sempre stato affascinato da Bonucci. Per come impostava, soprattutto, da grande difensore. Adesso, in questa stagione, sono rimasto sorpreso da Skriniar: giocando a tre, come noi, è uno dei centrali più forti in Italia. Fisicamente, tecnicamente, lo seguo molto»