Eusebio Di Francesco, allenatore del Verona, ha parlato al termine dell’amichevole giocata contro la Virtus Verona. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

TEST – «Abbiamo lavorato tanto, con grande intensità e desiderio di ricercare quello che chiedevo. Oggi siamo partiti con difficoltà, anche a livello fisico, ma me l’aspettavo. Sono convinto che dopo due giorni di riposo saremo più brillanti. Per il resto sono contento della voglia di fare dei ragazzi: l’aspetto positivo è non aver mai preso gol, dobbiamo migliorare nella concretezza sotto porta».

ILIC – «È un giocatore che ha enormi qualità, ma ne parleremo quando, mi auguro, potrà tornare qui. Non è detto che la trattativa sia in dirittura d’arrivo, tutti ci auguriamo possa arrivare».

KALINIC – «Se dovessimo valutare le squadre per i primi quindici giorni di ritiro ci sarebbero promossi e bocciati con troppa facilità. Nikola non ha potuto lavorare con continuità per via degli infortuni, lo sta facendo in questo ritiro. Ci auguriamo diventi più brillante, con i carichi è normale sia più pesante. Deve snellire i suoi modi di muoversi, mi auguro di averlo quanto prima più brillante».

DIFENSORI – «Ne abbiamo diversi, con diverse caratteristiche. È forse il reparto in cui siamo più forniti. Ci manca qualcosa sulle corsie laterali e davanti, dove ho poche soluzioni, anche a partita in corso. Ricordiamo che stanno giocando titolari sempre ragazzi della Primavera, con delle potenzialità, ma pur sempre della Primavera».

BARAK – «Credo abbia già dimostrato la sua importanza, spero la confermi. Verrà messo gradualmente all’interno del gruppo e delle gare».