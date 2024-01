Al Bentegodi andrà in scena la sfida di Serie A tra Verona ed Empoli: ecco le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Bentegodi andrà in scena la sfida di Serie A tra Verona ed Empoli: due formazioni a caccia di punti per la salvezza. L’obiettivo è rialzarsi dalle rispettive sconfitte dell’ultimo turno: gli scaligeri hanno perso con polemiche a San Siro contro l’Inter mentre gli azzurri in casa contro il Milan. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni.

Le probabili formazioni di Verona-Empoli

Marco Baroni dovrà fare a meno di Hien ceduto all‘Atalanta, e in avanti dovrebbe confermare il tridente alle spalle di Djuric con Ngonge e Mboula sulle corsie e Suslov a supporto dell’attaccante. Dall’altra parte Andreazzoli conferma in gran parte l’undici che ha sconfitto gli azzurri: davanti dovrebbe giocare ancora Baldanzi alle spalle di Caputo e Cambiaghi.

Verona (4-2-3-1): Montipò, Tchatchoua, Magnani, Coppola, Doig – Duda, Folorunsho, Ngonge, Suslov, Mboula, Djuric. All. Baroni.

Empoli (4-3-1-2): Caprile, Bereszynski, Ismajli, Walukiewicz, Cacace, Gyasi, Grassi, Maleh, Baldanzi, Caputo, Cambiaghi. All. Andreazzoli.

Verona-Empoli: l’orario e dove vederla

Hellas Verona contro Empoli sarà la sfida salvezza della 21esima giornata della Serie A, la prima del girone di ritorno. Al Bentegodi, l’orario del fischio d’inizio è fissato per le ore 18 e sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.