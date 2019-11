Allo Stadio Bentegodi, la 13ª giornata di Serie A 2019/20 tra Verona e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(Giuseppe Francesco D’Amato, inviato a Verona) – Allo Stadio Bentegodi, Hellas Verona e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 13ª giornata della Serie A 2019/20.

Sintesi Verona Fiorentina MOVIOLA

4′ INFORTUNIO PER PEZZELLA! Il centrale argentino s’infortuna in uno scontro con Di Carmine (ammonito) e lascia il campo per Ceccherini.

12′ GUNTER AL VOLO sugli sviluppi di un corner dalla sinistra, palla sul fondo di poco.

15′ UNA BELLA TRIANGOLAZIONE tra Salcedo, Pessina e Verre con quest’ultimo che ci prova da fuori, Dragowski alza in corner.

19′ GIALLO ANCHE PER PESSINA, per un fallo in area ospite.

23′ LAZOVIC A GIRO, para Dragowski.

29′ Ad un minuto dalla mezz’ora, il primo pericolo ospite CON UN TIRO DI BENASSI, palla alta.

34′ VLAHOVIC SUL PRIMO PALO! Tiro d’istinto del puntero serbo su invito di Ribèry, SIlvestri risponde presente.

38′ OCCASIONE HELLAS con Di Carmine che ispira di tacco l’accorrente Faraoni, Dragowski si supera con un bel riflesso.

45′ Inizia la ripresa – Si gioca al Bentegodi

52′ PUNIZIONE VLAHOVIC – Ci prova Vlahovic con il mancino: a ci mette troppa potenza, conclusione alta sopra la traversa

58′ TIRO LAZOVIC – Devia la barriera sulla conclusione del serbo. Per poco Dragowski non si vede beffato, ma la sfera termina larga.

64′ FUORI VENUTI, dentro Lirola

Migliore in campo: Ribery PAGELLE

Verona Fiorentina 0-0: risultato e tabellino

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Bocchetti, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Di Carmine; Salcedo. All. Juric

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Caceres, Pezzella (4’pt Ceccherini); Dalbert, Benassi, Badelj, Cristoforo, Venuti (64′ Lirola); Ribery, Vlahovic. All. Montella

ARBITRO: Giua

AMMONITI: Di Carmine, Pessina