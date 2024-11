Verona Inter, i numeri della grande prova dei nerazzurri

I nerazzurri vincono con un netto e rotondo 5-0 al Benteogdi grazie alle reti di Thuram (2), Correa, De Vrij e Bisseck

Una manita in appena 41 minuti di primo tempo: la prestazione dell’Inter in casa del Verona è stata semplicemente memorabile. Difficilmente ci si poteva aspettare una supremazia così netta e schiacciante.

Il tasso qualitativo delle due squadre certamente non è lo stesso, ma cinque gol in un tempo testimoniano quanto l’Inter abbia approcciato bene seppur alcune defezioni importanti come Calhanoglu e Lautaro Martinez. Il Corriere dello Sport ha analizzato tre fattori importanti di questa sfida: