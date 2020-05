Verona, Juric: gli scaligeri tirano poco, ma sono pericolosi quando lo fanno

Il Verona di Juric è una squadra con una buona produzione offensiva, nonostante tiri poco. Vuol dire che crea occasioni pericolose

In molti stereotipano il Verona di Juric come una squadra soprattutto difensiva, piuttosto rinunciataria. Ciò è un falso mito: prima di tutto, l’Hellas ha un sistema di pressing intenso e coraggioso, molto simile a quello di Gasperini.

Inoltre, la produzione offensiva della squadra non è certo bassa: 36.52 Expected Goals totali, il nono della Serie A (purtroppo per Juric, i gol segnati sono però solo 36). Il dato sugli xG va relazionato con quello dei tiri: il Verona effettua infatti solo 11.6 conclusioni ogni 90′, il terzo dato più basso della Serie A. Questo vuol dire che, pur tirando poco, l’Hellas fa conclusioni in media di una pericolosità elevata, in cui è alta la probabilità di segnare.