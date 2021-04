Verona, Juric: «Lasagna non si diverte! Il gol? Di che parliamo...»

Il tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric ha parlato a Dazn dopo la sconfitta di misura con l’Inter per 1-0

MOMENTO NO – «Oggi abbiamo giocato bene come con la Fiorentina. I risultati ultimamente sono negativi ma c’è poco da dire, siamo ancora in zona buona in classifica e sono convinto che prima o poi troveremo il risultato. Siamo andati giù solo per un paio di partite, fino al Cagliari, poi ci siamo ripresi. Sono convinto che faremo cinque gare all’altezza»

RIGORE FARAONI – «Dal campo non l’ho visto, poi me l’hanno raccontato e l’ho rivisto. C’è poco da dire, di che parliamo. Non so perchè il VAR non abbia richiamato l’attenzione dell’arbitro. Ci vuole coraggio a non dare un rigore del genere»

LASAGNA – «A volte sembra che non si diverta in campo. Siamo una bella squadra che fa giocare tanti giovani, è nelle condizioni perfette per migliorarsi e ci stiamo lavorando. Kevin è abituato a giocare negli spazi, stiamo cercando di adattarlo al nostro gioco. Quello che conta è che lui rimanga sereno e provi anche a venirsi a prendere la palla e a trovare alternative nel suo modo di giocare»