Verona Napoli: dalle sfide mitiche degli Anni ’80 a Osimhen – VIDEO

Verona Napoli è stata una sfida caratterizzante degli Anni Ottanta: i precedenti narrano di un estremo equilibrio, anche recente

C’è una tradizione incandescente nei match tra Verona e Napoli giocati al Bentegodi. I confronti tra le due squadre non sono mai banali.

Sulla panchina gialloblu non c’è più Igor Tudor, l’artefice della grande stagione passata e per Gabriele Cioffi non sarà facile raccogliere un’eredità pesante. Il Verona è partito malissimo con la sconfitta in Coppa Italia con il Bari, un 4-1 davanti al proprio pubblico che ha fatto dire al nuovo allenatore: “Ora stiamo solo zitti e lavoriamo”.

Il Napoli è altrettanto ancora un cantiere aperto. Intriga l’esordio di Kim al posto di Koulibaly, sarà uno dei leit-motiv della stagione. Spalletti si sente certo di quel che ha seminato con il terzo posto dell’anno scorso: “Stiamo lavorando su un terreno già molto fertile” è una delle sue dichiarazioni del precampionato.