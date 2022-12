Verona, scelto Zaffaroni per affiancare Bocchetti

L’Hellas Verona ha scelto Marco Zaffaroni, ex allenatore di Albinoleffe e Cosenza, per affiancare Bocchetti

Secondo quanto riportato da Sportitalia, l’Hellas Verona avrebbe scelto Marco Zaffaroni per affiancare Salvatore Bocchetti in panchina.

L’ex difensore non aveva infatti ancora il patentino per poter allenare in Serie A. Zaffaroni arriva così in Serie A dopo una lunga gavetta nelle categorie minori. L’ex difensore aveva allenato in precedenza Monza, Albinoleffe, Chievo e Cosenza.