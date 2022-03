Verona, Tudor: «Pareggio giusto. Cancellieri ha colpi da campione, Barak...»

Igor Tudor, allenatore del Verona, ha analizzato il pareggio dei gialloblù contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni

Igor Tudor ha parlato a Dazn dopo Empoli-Verona.

PAREGGIO GIUSTO – «Direi di sì. Per le problematiche che avevamo abbiamo fatto una bella gara, rischiando poi di vincere nel secondo tempo. E’ un bel pareggio che prendiamo contro un Empoli che in campo era messo bene. Testa alla prossima».

GESTO BARAK – «E’ una cosa bellissima, che conferma quello che già so. Ho un gruppo che lavora e si è integrato al meglio. Alla fine non è andata bene, ma quello capita».

CANCELLIERI – «Cancellieri ha fatto un eurogol. Ha doti incredibili e sono contento. Deve lavorare, ascoltare e crescere ancora, ma ha le qualità di un grande campione».

ANDREAZZOLI – «Lo stimo per come mette la squadra in campo e per il modo di giocare che è sempre lo stesso. L’allenatore è bravo e io lo apprezzo per questo».

DOPO LA SOSTA – «Dobbiamo recuperare giocatori e prepararci per una battaglia come quella contro il Genoa, in cui ci servirà una bella gara».