Verratti accoglie Icardi: «In area di rigore non ce ne sono tanti come lui»

Marco Verratti, intervistato da RaiSport, accoglie Mauro Icardi ultimo acquisto del Paris Saint Germain. Le sue parole

Intervistato da Rai Sport, Marco Verratti ha parlato dell’ultimo acquisto fatto dal Paris Saint Germain in estate. Non un colpo qualsiasi ma Mauro Icardi, prelevato dall’Inter e portato all’ombra della Tour Eiffel. Le parole del centrocampista azzurro.

«È stata una bella sorpresa, fino a ieri non me l’aspettavo. Ci darà una mano. Siamo un bel gruppo, ma avere concorrenza fa crescere un giocatore. Se vuoi vincere ed essere competitivo in ogni competizione devi avere questi giocatori. In area non ce ne sono tanti come lui, ci darà una mano, farà crescere noi e crescerà lui»