Verso Ajax-Juventus, Schøne promette battaglia: «Possiamo complicare la vita ai bianconeri»

Ecco l’intervista rilasciata da Lass Schøne a pochi giorni da Ajax-Juventus, il match di andata dei quarti di Champions League

Uno dei protagonisti di Ajax-Juventus, il quarto di finale di Champions League, sarà il centrocampista della squadra olandese, Lass Schøne, che recentemente ha rilasciato un’intervista ad Ajax Life in cui ha elogiato i meriti e la rosa della Vecchia Signora: «Sono tutti grandi nomi. Hanno giocatori che non giocano nemmeno spesso, addirittura Dybala non era nemmeno in campo in Champions League. Se possono fare questo vuol dire che sono una buona squadra. Anzi, una grande squadra».

Schøne si è perfettamente consapevole del fatto che ci vorrà la prestazione perfetta per avere la meglio sulla squadra di Allegri: «Solo se giocheremo due volte un livello inferiore a quello reale, sarà difficile. Ma se riusciremo a fare bene, allora potremo complicare la vita alla Juventus».

Ajax-Juventus sarà la sfida di andata dei quarti di Champions in programma ad Amsterdam il 10 aprile alle ore 21. Il match di ritorno si giocherà all’Allianz Stadium, sei giorni dopo, il 16 aprile, sempre alle ore 21.