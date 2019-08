Verso Juve-Napoli, Milik torna a parte: a rischio la sua presenza a Torino

Solo palestra e differenziato per il polacco che a questo punto potrebbe saltare la trasferta dell’Allianz Stadium

Niente da fare per Arkadiusz Milik, che torna a sentire fastidi muscolari e stamattina si è allenato di nuovo a parte, tra palestra e lavoro differenziato sul campo. La presenza del polacco allo stadium è dunque a rischio e Ancelotti dovrebbe confermare l’attacco visto contro la Fiorentina, con Mertens di punta, Callejòn a destra e Insigne a sinistra.

Qualche dubbio sul trequartista, ruolo interpretato da Fabiàn Ruiz a Firenze, ma qualcosa potrebbe cambiare. Occhio anche a Verdi, Younes e soprattutto Elmas. Lozano dovrebbe partire dalla panchina e fare il suo debutto nella ripresa. In difesa, Ancelotti considera la possibilità di tornare a schierare Maksimovic a destra per poter costruire da dietro ed eludere il pressing bianconero con la cosiddetta linea a 3 e mezzo, che tanto funzionò in alcune occasioni l’anno scorso, come soprattutto nella vittoria casalinga contro il Liverpool.