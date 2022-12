Vidal annuncia: «Voglio il Mondiale 2026 e poi la panchina del Cile»

Arturo Vidal, centrocampista della Nazionale cilena e del Flamengo, ha parlato del suo possibile futuro: le dichiarazioni

Arturo Vidal, centrocampista della Nazionale cilena e del Flamengo, ha parlato del suo possibile futuro: le dichiarazioni a Prensa Futbol

LE PAROLE – «Mondiale del 2026? Se Dio vuole, punto ad esserci. L’importante è avere cura di sé, ma mi sento bene, ho 35 anni, un buon contratto con la squadra più forte del Sudamerica. Continuerò a lottare per esserci, se qualcuno vuole prendere il mio posto deve giocare in una squadra più forte di me. Futuro? Vorrei diventare ct del Cile. Voglio finire la mia carriera, prendere il patentino da allenatore e poi allenare la Nazionale».