Barcellona, ennesima panchina ed ennesimo sfogo per Vidal – FOTO

Non sembra sbocciare l’amore tra il Barcellona e Arturo Vidal: il cileno si sfoga sui social dopo l’ennesima panchina

Si immaginava tutt’altra vita al Barcellona Arturo Vidal quando ha firmato quest’estate. Il centrocampista cileno ha giocato solo 176 minuti in maglia blaugrana, meno di due partite intere, e anche quando è partito titolare contro Girona e Athletic Bilbao è stato sostituito. Una situazione che l’ex Bayern Monaco non si aspettava al suo arrivo in Catalogna e che negli ultimi giorni ha portato a pesanti esternazioni sui social. Dopo il mancato utilizzo nell’ultimo match di Liga a Valencia, ha pubblicato un post su Instagram che ha fatto il giro del mondo: «Con i traditori non si combatte, loro si impiccano da soli» recita il testo accompagnato dalla foto di lui in panchina al Mestalla e dalle emoji, tre pugni e due re. Il post è stato successivamente eliminato dall’ex giocatore della Juventus.

Pochi minuti online ma sufficienti per essere ripresa da tutti i siti spagnoli prima ed europei poi (con il post che poteva contare anche sui like di James Rodriguez e del compagno Ter Stegen). Facile pensare che il primo destinatario del messaggio fosse Ernesto Valverde, che ancora una volta – dopo aver analizzato la situazione anche nell’ultima conferenza stampa – ha deciso di non puntare nuovamente su di lui.