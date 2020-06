Vidal: «Futuro? Sono felice al Barcellona, vedremo a fine stagione»

Vidal, il calciatore del Barcellona in un’intervista ha parlato del suo futuro che potrebbe essere lontano dalla Spagna

Arturo Vidal intervistato da El Periodico ha parlato anche del suo futuro. Si trova bene al Barcellona ma non è detto che le cose non possano cambiare in futuro. Ecco le sue parole.

«A Barcellona sono felice, ho grande sintonia nello spogliatoio. Al termine della stagione mancano due mesi e poi capiremo di più. Voglio avvertire la fiducia totale del club, voglio poter essere decisivo nelle sfide cruciali e aiutare la squadra. È questo quello che cerco, sennò…».