Per Vidal Napoli diventa una destinazione più difficile: il centrocampista del Bayern rischia la galera per rissa

Il Napoli è sulle tracce di Arturo Vidal. Nella giornata di ieri era stata paventata la possibilità che il cileno fosse già sbarcato a Capodichino per firmare con gli azzurri, ma in realtà si è rivelata una bufala (vedi Vidal è già sbarcato a Napoli? No, si tratta solo di un sosia – FOTO). Vidal comunque sembra sul piede di partenza al Bayern Monaco, vuole tornare in Serie A e sarebbe contento di poter lavorare ancora con Carlo Ancelotti. C’è un piccolo problema: Vidal rischia il carcere. Tra il 16 e il 17 settembre 2017 il centrocampista era in libera uscita al Crown’s Pub di Monaco di Baviera. Il Bayern veniva da una vittoria sul Mainz e Vidal ne ha approfittato per andarsi a svagare. In quella serata, al Crown’s Pub è successo di tutto ed è nata una rissa di grandi proporzioni. In mezzo ci è finito pure Arturo Vidal, che per questo motivo rischia di dover finire in galera.

Vidal era assieme al fratello Sandrino. I due sarebbero saliti su un tavolo e, non troppo lucidi, avrebbero iniziato a ballare. I vicini non avrebbero gradito e nemmeno gli uomini della sicurezza. Si sarebbe scatenata una rissa nella quale Vidal e fratello avrebbero fatto volare bottiglie e bicchieri. Secondo alcuni testimoni sarebbe stato Vidal a far partire la zuffa, ipotesi smentita dal proprietario del locale. Il giocatore dovrà presentarsi di fronte a un giudice e rispondere di lesioni personali: il serio pericolo è che Vidal possa davvero andare in carcere, qualcuno pensa addirittura che la pena possa essere severissima. Il Napoli osserva e pensa al mercato, la trattativa – per ora solo sussurrata – con il Bayern Monaco potrebbe prendere una brutta piega ancora prima di entrare nel vivo (leggi anche: Come sarà il Napoli di Ancelotti? Sogni Benzema, Vidal e Tolisso).