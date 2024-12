Vieira su Balotelli: «Si sta allenando bene, ma per domani la mia decisione è questa. Empoli? Gara importante»

Le parole di Patrick Vieira, tecnico del Genoa, in conferenza stampa in vista della sfida dei rossoblù contro l’Empoli

Patrick Vieira ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di sabato del Genoa contro l’Empoli. Di seguito le sue parole.

LE PAROLE – «Nella partita contro il Napoli, specie nel secondo tempo, abbiamo fatto bene. Ci sono aspetti positivi su questa partita. Abbiamo preso le cose anche che possiamo migliorare. Le prossime partite sono importantissime per noi ma anche per Empoli, Lecce e Parma, squadre come noi che vogliono rimanere in Serie A. Dobbiamo giocare bene per vincere. Non sarà ad Empoli perché è influenzato. Oggi è rimasto a casa. Mi spiace perché si stava allenando bene. Il messaggio per me è che tutti loro devono capire che fanno parte della squadra, è un periodo dove abbiamo bisogno di tutti. E’ un momento difficile, dobbiamo essere uniti e deve essere importante».