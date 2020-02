Vierchowod: «Ritorno Allegri? Basta, ciclo finito. Ma Sarri è meno bravo…»

Pietro Vierchowod in esclusiva su Juventus News 24 verso Milan-Juve. L’intervista realizza all’ex difensore bianconero

Pietro Vierchowod ha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventus News 24 toccando vari temi in casa bianconera. Le parole dell’ex difensore.

ALLEGRI – «Allegri ha fatto bene alla Juventus, ma ora basta. I cicli devono finire. Anche se Sarri è meno bravo nella gestione. Devi essere in grado di curare i rapporti con i tuoi calciatori ed Allegri in questo è stato bravissimo. Non è facile quando sei una grande squadra ed hai 20 giocatori tutti bravi allo stesso modo».

