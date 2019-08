Il Bayern Monaco è sempre più intenzionato ad assicurarsi le prestazioni di Emanuel Vignato: ecco la prima offerta al Chievo

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Bayern Monaco fa sul serio per Emanuel Vignato.

La società tedesca ha avanzato nelle ultime ore un’offerta ufficiale al club gialloblù per il talento classe 2000 che nella scorsa stagione ha debuttato in Serie A siglando un gol alla Lazio. L’offerta non dovrebbe coinvolgere il fratello Samuele, attaccante del 2004 del Chievo.