Vikingur-Borac: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Kópavogsvöllur la sfida di Conference League Vikingur-Borac: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Kópavogsvöllur di Reykjavík si giocherà la gara valevole per il quarto turno della fase a gironi di Conference League tra Vikingur-Borac. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

VIKINGUR (4-3-3): Arinbjörnsson; Ibrahimagic, Atlanson, Fjoluson, Vatnhamar; Thrandarson, Ingimundarson, Andrason; Hansen, Agnarsson; Gudjonsson. All. Gunnalaugsson.

BORAC (4-5-1): Manojlovic; Herrera, Meijers, Carolina, Vukcevic; Kulasin, Sreckovic, Savic, Skorup, Ogrinec; Despotovic. All. Zizovic.

Orario e dove vederla in tv

Vikingur-Borac si gioca alle ore 15.30 di giovedì 7 novembre per il quarto turno della fase a gironi di Conference League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. Il canale di riferimento sarà Sky Sport (253). In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.