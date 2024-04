Viktoria Plzen Fiorentina: dove vederla, orario e probabili formazioni

Alla Doosan Arena andrà in scena la sfida di Conference League tra Viktoria Plzen e Fiorentina: le ultime di formazione con orario e dove vederla

Alla Doosan Arena andrà in scena la sfida di Conference League tra Viktoria Plzen e Fiorentina. Trasferta insidiosa in Repubblica Ceca per la Viola soprattutto dopo il momento no in campionato. Nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta di misura contro la Juventus, ma in Coppa la volontà è quella di riuscire ad arrivare fino alla finale come successo nelle scorse stagioni. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni, l’orario e dove vedere la partita.

Le probabili formazioni

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; Hranac, Hejda, Jemelka; Havel, Cerv, Kalvach, Cadu; Traore, Sulc; Chory. Allenatore: Koubek. A disposizione: Baier, Tvrdon, Kliment, Paluska, Mosquera, Rezník, Metsoko.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, M. Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthut, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. Allenatore: Italiano. A disposizione: Martinelli, Comuzzo, Kayode, Faraoni, Milenkovic, Parisi, Mandragora, Infantino, Barak, Ikoné, Kouamé, Nzola.

ARBITRO: Grinfeeld (Israele).

Viktoria Plzen-Fiorentina, orario e dove vederla

Viktoria Plzen-Fiorentina gara delle ore 18:45del giovedì, è valida per i quarti della Conference League. Alla Doosan Arena sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. La partita sarà trasmessa anche su Sky sul canale 201 o sul 252 e Sky Go. Anche Now sarà possibile seguire l’evento oppure in chiaro su TV8.