Villarreal Juve, Forlan avverte: «Emery sa mettere in difficoltà tutti»

Diego Forlan, ex attaccante del Villarreal, ha parlato al Corriere dello Sport in vista del match di Champions con la Juve

VILLARREAL – «Una squadra con giocatori di esperienza ai quali piace tenere la palla. Emery è un allenatore bravo che sa come mettere in difficoltà gli avversari. È arrivato agli ottavi di Champions e nella Liga sta lottando per il quarto posto grazie anche all’ultima vittoria per 4-1 a Granada».

ATMOSFERA – «Bella calda, ve lo assicuro. Di quell’impianto ho grandi ricordi perché lì ho segnato diversi gol. Sembra un campo piccolo perché la gente è molto vicina al terreno di gioco e c’è un gran tifo. Anche la città però è fantastica. È stato un posto ideale dove vivere».

