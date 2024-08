Villarreal, UFFICIALE l’arrivo di Pepe dall’Arsenal: il COMUNICATO

Il comunicato ufficiale del Villarreal sull’arrivo di Nicolas Pepe dall’Arsenal. Tutti i dettagli in merito

Di seguito il comunicato del Villarreal sull’arrivo di Nicolas Pepe dall’Arsenal.

COMUNICATO – «Il Villarreal CF ha raggiunto un accordo con Nicolas Pépé affinché il giocatore franco-ivoriano giochi in giallo per le prossime due stagioni, fino al 30 giugno 2026. L’abile nuovo giocatore del Submarino, il cui piede sinistro è il preferito, gioca solitamente sul lato destro dell’attacco, anche se può giocare in qualsiasi posizione d’attacco della squadra. Rapido, sbilanciato nell’uno contro uno e dotato di un tiro potente. Un vero spettacolo per il Sottomarino».