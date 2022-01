Da Baggio a Vlahovic alla Juve: i Top 5 tradimenti che hanno fatto incazzare i tifosi della Fiorentina – VIDEO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il trasferimento di Vlahovic alla Juve non è il primo: ecco la Top 5 dei tradimenti che hanno fatto incazzare i tifosi della Fiorentina

L’accordo tra Vlahovic e la Juve ha per l’ennesima volta sconvolto la piazza viola. Abbiamo raccolto nella nostro produzione video le 5 Top incazzature dei tifosi della Fiorentina dopo i tradimenti in bianconero.

1990 – ROBERTO BAGGIO Tra il 17 e il 19 maggio centinaia di tifosi si radunarono con bottiglie e pietre tra Piazza Savonarola, la casa del Presidente Pontello e Coverciano, dove furono respinti a fatica dalle cariche della Polizia. Decine i feriti, quasi una trentina gli arrestati

2009 – FELIPE MELO La mattina dell’8 luglio all’esterno del Franchi compaiono alcune scritte di protesta contro il Direttore Sportivo Pantaleo Corvino e di minaccia alla società: “Melo alla Juve = Zero abbonamenti”

2017 – FEDERICO BERNARDESCHI Dal 14 luglio al 24 luglio esplode la rabbia del popolo gigliato a suon di striscioni: quel certificato medico per non presentarsi in ritiro a Moena ancora non va giù a distanza di anni

2020 – FEDERICO CHIESA Il 6 ottobre la reazione al tradimento del figlioccio prediletto si converte in rabbia della Curva Fiesole. E non mancarono gli insulti diretti nel giorno delle visite mediche

2022 – DUSAN VLAHOVIC La sera del 24 gennaio il Franchi accoglie i primi striscioni dopo la svolta clamorosa e la decisione del centravanti serbo di accettare la corte della Vecchia Signora